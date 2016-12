NORDJYLLAND: Antallet af indbrud i juledagene er indtil videre faldet markant i år sammenlignet med sidste år.

I perioden 20. til 23. december havde politiet på landsplan modtaget 328 anmeldelser om indbrud i private hjem - mod 519 anmeldelser i samme periode sidste år. Det er et fald på knap 37 procent, altså lidt over en tredjedel.

10 juleindbrud i Nordjylland

Indtil videre har Rigspolitiet registreret 10 indbrud i Nordjylland fra 20. til 23. december i år.

Politiet er tilfreds med, at det foreløbig ser ud til, at antallet af juleindbrud er faldet.

- Det hænger sandsynligvis sammen med, at mange har været hjemme, fordi julen falder i en weekend i år. Er man væk juleaften, er det vigtigt, at man får sin bolig til at se ud som om, at nogen er hjemme - det skræmmer tyven væk, siger vicepolitiinspektør Lars Mortensen fra Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter i en pressemeddelelse.

Politiet patruljerer juleaften og julenat, men opfordrer samtidig til, at man aftaler med naboen at holde øje med hinandens boliger.