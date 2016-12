DANMARK: Når champagnepropperne springer i aften, sidder mange familier ufrivilligt alene.

Men det arbejder hjemmesiden minevenner.dk på at modarbejde - og sitet oplever flere og flere familier, der finder sammen om nytårsløjerne, skriver DR P4 København.

Det siger sidens stifter, Camilla Lind-Følsgaard:

- Det er meget oplagt - som brugerne også har vist - at bruge sitet til at finde andre børnefamilier, som man kan fejre den her glade aften sammen med.

Hjemmesiden har oplevet stor fremgang. Mens der i sommer var 600 profiler tilknyttet siden, har over 1400 familier i dag oprettet en profil, der kan skaffe dem legeaftaler til børnene, sociale sammenkomster og nu også nytårsfester.

Og der er brug for at familier kan mødes, når nytåret skydes ind, mener Camilla Lind-Følsgaard.

- Det er jo typisk en aften, man fejrer med venner, mens julen er en familie-tradition, siger hun til DR P4 København:

Men det er ikke altid, at alle familier har andre familier at fejre nytåret med.

Lige så festlig højtiden er, ligeså smertefuldt kan den nemlig være, fordi ens sociale liv bliver meget synligt.

- Det er der, man mærker, at de relationer man har, måske ikke helt slår til, eller man godt kunne tænke sig noget andet, end det, man egentlig har.