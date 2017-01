ØSTER BRØNDERSLEV: En 91 år gammel fane er nu hjemme, hvor den hører til, 3F Midtvendsyssel i Brønderslev har afleveret en fane fra Dansk Arbejdsmands Forbund i Øster Brønderslev til Øster Brønderslev-Hallund Lokalhistoriske Arkiv.

- Fanen har i mange år ligget på vores loft, og vi synes, at den skal have sin plads i lokalhistorisk Arkiv, siger formand for 3F Midtvendsyssel, Per Chr. Kjeldsen.

3F Midtvendsyssel har i alt 23 gamle faner, der skal hjem til de lokalhistoriske arkiver i Brønderslev, Aabybro- og Brovst-området.

- De nye faner beholder vi selvfølgelig, bemærker Per Chr. Kjeldsen.

De syv lokale afdelinger i området blev et halvt år før kommunesammenlægningen 1. april 1970, lagt sammen til én afdeling.

Ø. Brønderslev-afdelingens fane, arkiv, protokoller, regnskabsbøger, kartotek samt kassebeholdning på 2.737,28 kr. blev 30. september 1969 overdraget til DASF-afdelingen i Brønderslev (nu 3F Midtvendyssel).