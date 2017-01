NORDJYLLAND: To nordjyske bilejere har i den forløbne uge meldt deres bil forsvundet på mærkværdig vis.

Først valgte en 31-årig mand fra Aabybro onsdag 11. januar at låne sin bil ud til en kammerat, der lige stod og manglede en bil.

Kammeraten valgte - efter han havde lånt bilen - at gå på druk.

Men det skulle han ikke have gjort, for da han kom hjem om torsdagen i en taxa, var han ude af stand til at huske, hvor han havde parkeret bilen.

Bilen er ifølge politiet fortsat ikke fundet.

Væk med skiudstyret

Næsten lige så galt gik det for en familie fra Aalborg, der i løbet af torsdag 12. januar havde pakket deres bil for at køre på skiferie dagen efter.

Da de kom ud til det sted, hvor bilen burde stå parkeret, fredag morgen, var bilen væk.

Det viste sig dog - efter at familien havde anmeldt det mulige tyveri til politiet - at en kammerat til sønnen i familien havde lånt bilen, da sønnen havde begge nøgler til bilen.

Bilen er nu tilbage hos de rette ejere, og familien kunne komme afsted på skiferie.