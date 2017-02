SKAGEN: Fire høringssvar. Det var alt, da høringsfristen udløb til lokalplanforslaget for "Lille Skagen", Trigons forslag til en ny bydel på Hedeboskolens grund i udkanten af Skagen.

Kort før jul var der ellers mange, der havde en mening om, hvorvidt svømmehallen i Skagen- Kultur- og Fritidscenter skulle bestå, eller kommunen skulle takke ja til at gå ind i et Offentligt Privat Partnerskab med Trigon om en fælles svømmehal i Lille Skagen, men siden bølgerne i svømmehallen har lagt, har der været dødstille om byggeplanerne.

Ikke nyt ben i rundkørsel

Vejdirektoratet fraråder, at der bliver vejadgang via et nyt ben i rundkørslen på Frederikshavnsvej, og foreslår, at man bibeholder vejadgangen via Nordsøvej.

Jørgen Christiansen fra Søborg skriver, at en kreds af borgere har henvendt sig og udtryk deres bekymring for, at "et byggeri af så voldsomt et omfang vil kunne få utilsigtede følger for deres ejendomme".

Det fremgår dog ikke, hvilke borgere, han henviser til.

"Der bør iværksættes yderligere beregninger og undersøgelser af de miljømæssige og byggetekniske konsekvenser for ejendommene i lokalområdet, forinden der gives byggetilladelse", skriver Jørgen Christiansen.

Plads til grønne områder

Hanne Heilmann er "noget betænkelig ved, at der skal bygges så mange huse, thi der er så rigeligt til salg og vores befolkningstal er stadig faldende".

Hanne Heilmann mener, at det kun er de få måneder i ferieperioden, der er behov for yderligere boliger i Skagen.

"Da det er Trigon, der er bygherre, så vil det jo nok blive beton, der bliver det foretrukne materiale, og derfor er det min inderlige appel, at man ikke laver et plagiat af Skagens byhuse i Østerby og Vesterby. Byg nyt, miljørigtigt og gerne placering af husene i grupper, så der gives mulighed for grønne områder og lidt bevoksning imellem bygningerne", skriver Hanne Heilmann - der mener, at man bør bibeholde navnet "Hedebo".

Enhedslistens Ida Skov stemte imod, at planen skulle sendes i høring, og Ida Skov gentager i sin indsigelse, at hun mener miljøvurderingerne er utilstrækkelige. Ikke mindst når det gælder afledning af vand fra bebyggelsen.

Bygger tre prøvehuse

Ida Skov mener, der bør laves en VVM-vurdering, inden lokalplanen kan vedtages.

Ifølge Trigon-direktør Karl Erik Slynge skal området separatkloakeres, uden udgift for kommunen.

Den totale bebyggelsesprocent overstiger ikke 40 procent, og støjen fra vejen kan dæmpes, enten ved at nedsætte hastigheden fra 70 til 50 km/t, eller ved at bygge en støjvold ud mod vejen.

- I forhold til de første skitser flytter vi den yderste række huse og lægger vejen ud mod støjvolden. Det vil reducere støjen for beboerne i de huse, der ligger tættest på vejen, siger Karl Erik Slynge.

Trigon er i gang med at fjerne de sidste rester af Hedeboskolen.

- Vi fjerner fortløbende byggematerialerne, så det ikke kommer til at lige Kasernegrunden, siger Karl Erik Slynge.

Trigon vil opføre tre prøvehuse, som bliver sat til salg i løbet af foråret.

Forslaget til ny lokalplan behandles politisk i april.