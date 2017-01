TORNBY: Lørdag eftermiddag var der et værre rend i Tornby Hallen, men det var hverken håndbold eller gymnastik, der trak folk af huse: Der skulle i stedet siges ordentligt farvel til Tornby Hallens inspektør siden 1979, Henning Sigsgaard. I en alder af 72 år har han valgt at gå på pension. De mange gæster havde også mulighed for at træffe den nye halinspektør, Martin Rist Jepsen. Henning Sigsgaard kan glæde sig over at aflevere en hal, der har vokseværk: Til foråret står en 1000 kvadratmeter stor tilbygning således klar til glæde for lokalsamfundets borgere - blandt andet med multisal og fitnesscenter.