BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Brønderslev Kommune har succes med, at læger er fast tilknyttet plejehjemmene, i stedet for, at mange læger har patienter på plejecentrene.

Det kan social- og sundhedsudvalget i Brønderslev Kommune, efter at der er gjort status over pilotprojektet for de seneste 18 måneder.

Der er sket en reduktion i forebyggelige indlæggelser med næsten 28 procent, ligesom genindlæggelser er faldet med 27 procent, ligesom korttidsindlæggelser er faldet med 14 procent. Der er tillige sket et fald i medicinforbruget blandt de ældre.

Plejepersonalet og de tilknyttede læger har givet udtryk for, at samarbejdet mellem de to parter er forbedret. Og læger, plejepersonale og pårørende har oplevet en større tilfredshed med forløb.