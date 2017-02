RAVNKILDE: Traditionen tro stævner fastelavnsbåden i Ravnkilde atter ud lørdag formiddag med Sylvias Venner som besætning.

Det sker klokken 9 efter det traditionelle fælles morgenbord i foreningshuset i Bygaden 33 i Ravnkilde for besætningen.

Den planlagte sejlrute frem til frokosten klokken 13 er i Ravnkilde by via Tradsvejen, Risrækken, Koldgården, Skårupvej, Skalborgvej, Bydamsvej, Sømosevej, Bygaden, Agertoften, Kildebakken, Hybenvej, Bakkestien og Udsigten.

Efter den fælles frokost i foreningshuset med bøf og bløde løg på menuen tilberedt af Hanne Munk fortsætter sejlturen om eftermiddagen rundt i Nysum, Brændsøvej, Kraghøjvej og Døstrupvej.

Årets besætning glæder sig til at synge for borgerne og sprede en masse godt humør og håber til gengæld at det vil blive gengældt med en lille skilling, Der kan også betales via mobile pay.

Indtægterne i år går traditionen tro alle sammen til ungdomsarbejdet i idrætsklubben Sylvia i lighed med de mange foregående år.

I fjor blev resultatet grundet et flot næsten forårsagtigt vejr under sejladsen i alt 7603 kroner.