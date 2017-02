FADDERSBØL: Både heste og ryttere var klædt festligt ud, da Hundborg/Midtthy rideklub lørdag holdt deres årlige fastelavns - og sponsorstævne.

- Det er sjette gang, at vi holder stævnet. Sidste år kom der 14.000 kr. ind i sponsorpenge. Jeg tror ikke, at beløbet bliver lige så stort i år, for stævnet her er for klubbens mindste. Om tre uger holder vi et lignende andet stævne for de større, fortalte stævneansvarlig Marianne Nielsen.