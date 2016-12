KØBENHAVN: Fodboldklubben FC København og holdets forsvarsspiller Mathias "Zanka" Jørgensen er blevet straffet af Fodboldens Disciplinærinstans for at hylde fansenes brug af pyroteknik ved stadion.

Det skriver Dansk Boldspil-Union torsdag på sin hjemmeside.

FCK har fået en bøde på 10.000 kroner, mens Mathias "Zanka" Jørgensen har fået en skriftlig advarsel.

Årsagen til FCK’s bøde er, at klubben på sin officielle twitterprofil valgte at dele en video af FCK-fans, som inden klubbens møde med FC Porto i Champions League bød holdet velkommen foran stadion med blandt andet romerlys.

Ifølge Fodboldens Disciplinærinstans har FCK ved at dele videoen hyldet brugen af ulovligt fyrværkeri og på den både "bragt fodbolden i miskredit", som det hedder i afgørelsen.

Hos FCK er man uforstående over for dommen.

- Vi mener helt principielt ikke, at Fodboldens Disciplinærinstans skal blande sig i det her, eller at de har juridisk hjemmel til det, siger FCK-direktør Anders Hørsholt til BT.

- Vi vil nu sende det videre til vores advokat med henblik på at appellere dommen.

Ligakonkurrenterne fra Viborg har tidligere fået en tilsvarende sanktion for en lignende episode.

I et interview til DR efter kampen udtrykte FCK-forsvareren Mathias "Zanka" Jørgensen sig positivt omkring fansenes brug af romerlys.

Den kommentar har affødt en advarsel fra Fodboldens Disciplinærinstans til forsvarsspilleren.

Også den kendelse vækker forundring hos Anders Hørsholt.

- Vi nærmer os vel snart nordkoreanske tilstande, hvis man skal til at straffes for at svare ærligt på spørgsmål. Helt grundlæggende anerkender vi ikke de her to domme, siger han.

/ritzau/