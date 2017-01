Skandalesag: Sydkorea presser på for udlevering

- Der er tale om et mindre uheld, men det kan give trafikale udfordringer. Så kør venligst forsigtig forbi stedet og stands ikke op, lyder det fra vagtchefen ved Nordjyllands Politi på twitter.

Alarmen lød til Nordjyllands Politi Klokken 08.00, at anmeldelsen lød på færdselsuheld, som havde betydet, at hele fem biler holder i nødsporet.

SVENSTRUP: Hele fem biler var tilsyneladende impliceret i et trafikuheld på motorvej E45 i det nordgående spor lidt syd for Svenstrup.

