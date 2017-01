Aggerbo med øje for kysten

Kun et mirakel kan redde BI

Ok fra EU til større realkredit i sommerhuse

Trump sagsøges for at modtage betalinger fra udlandet

Stævnet blev afsluttet med pokalturnering, hvor Mads Pedersen også gjorde sig positivt bemærket, idet han vandt rækken for de letteste kæmpere.

Allerede inden de første kampe blev afviklet på de to måttearealer, kunne en repræsentant fra Ørsø Judoklub modtage en pokal som bevis på, at den arrangerende klub stillede op med flest kæmpere til stævnet.

ØRSØ: For anden weekend i træk stod Ørsø Judoklub som arrangør af et judostævne. 60 kæmpere havde tilmeldt sig Ungdomsturneringen, som blev afviklet i Dronninglund Gymnasiums hal. Den arrangerende klub havde selv 19 kæmpere på måtten og de vandt fem medaljer.

