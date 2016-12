RØDOVRE: Frederikshavn White Hawks skulle forsøge at hente den femte sejr i træk, da holdet tirsdag lagde vejen forbi Rødovre. Og det lykkedes uden de store problemer for høgene, der vandt 3-0 efter en kontrolleret indsats.

At frederikshavnerne havde en lang bustur i benene kunne man ikke se, da kampen blev fløjtet i gang. Gæsterne satte sig på opgøret, holdt hjemmeholdet helt væk fra chancer og producerede selv rigeligt med muligheder.

Det gav pote allerede efter otte minutter, da Steffen Frank sendte pucken i mål assisteret af Luka Vidmar. Føringen blev fordoblet to minutter senere, denne gang med med Jeff Ulmer som skarpretter assisteret af Steffen Frank. Rødovre havde blot fem afslutninger mod gæsternes mål i første periode.

Anden periode var en halvsløj affære mellem to hold, der havde fløjlshandskerne på. Steffen Franks udvisning efter 35 minutter var kampens første, men måske den sparkede lidt liv i gæsterne. Mathias Bau udbyggede i hvert fald til 3-0 middelbart efter, at høgene atter var blevet fuldtallige. Jeff Ulmer stod for oplægget.

I tredje periode kontrollerede høgene sejren hjem uden sværdslag.

Med sejren og de tre point hopper White Hawks to pladser op til Metalligaens tredjeplads.