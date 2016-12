20-årig fængslet for at smide grene på motorvej

Der er tale om to brande på Ivigtutvej, yderligere to på Hellevangen og en enkelt på Sohngårdsholmsvej.

- En anmelder har ringet og fortalt, at han har pågrebet en dreng. Ham er vi på vej ud efter, og vi leder efter en - måske to - mere. Vi har flere patruljer derude i øjeblikket, fortæller han.

AALBORG: På omkring en halv time sent torsdag eftermiddag har Nordjyllands Politi fået anmeldelser om i alt fem påsatte brande i Grønlænderkvarteret i Aalborg, og ifølge vagtchef Henrik Beck har man muligvis allerede fat på en mistænkt.

En dreng menes pågrebet - politiet leder efter flere mistænkte for påsatte brande i Grønlænderkvarteret i Aalborg

