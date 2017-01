BRØNDERSLEV: I Brønderslevs sydvestby røg der nytårsaftensdag fem postkasser i luften.

Hærværket var sket inden kokken 15, og mange havde derfor ikke nået at sikre postkasserne mod fyrværkeri.

På de sociale medier er der indskærpet over for forældre, at de bør fortælle deres børn, at det er

hærværk, der vil blive meldt til politiet.