BRØNDERSLEV: Julefesten i Den Runde Pavillon for de unge blev en virkelig god fest. Det fortæller formand for Borger9700 Ung, Jamie Voldby.

- Den store interesse viser, at der er behov for, at de unge kan feste, siger han. Der var mange, der købte billet i døren. Zone97 sørgede for musikken.

- Det var tredje gang, vi holdt fest i forbindelse med julen, men vi gør det igen næste år, forsikrer Jamie Voldby.

Borger9700 Ung og Ungdomsrådet var arrangører af festen.