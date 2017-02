HJØRRING: Med klar sol ind ad vinduerne tog Sundhedscenter Hjørring på Bistrupvej 3 sig godt ud, da det mandag eftermiddag blev indviet.

Personale, brugere og en lang række inviterede gæster nød det flotte venterum, der i dagens anledning var tryllet om til en en festsal.

Her underholdt Sundhedscentrets KOL-kor med flere numre ind mellem taler og lykønskninger.

Afdelingsleder Charlotte Færch Nielsen fortalte om en lang proces med håndværkere. Byggeriet begyndte maj sidste år og centret stod klar til indflytning i december 2016.

En stolt formand for Det politiske Koordinationsudvalg for sundhed, Mai-Britt Beith Jensen (S) fortalte også om en lang proces, men det var mere den politiske vej til enighed om bygge et nyt stor sundhedscenter i den gamle sygeplejeskole, som kommunen havde købt og indrettet til Hjørring Ny 10.

- Det har ikke været let. Det er gået op og ned ad bakken, men nu står vi her endelig. Nu har vi et godt sted, hvor vi kan udmønte vores fælles sundhedspolitik, sagde Mai-Britt Beith Jensen (S).

Borgmester Arne Boelt kunne ikke lade være med at komme med en lille drillende kommentar til sine kolleger i regionsrådet, der har haft svært ved at få udlejet kvadratmetrene i sine sundhedshuse.

- Jeg vil lidt drillende sige, at vi har et sundhedshus, som er fyldt op fra starten, lød det fra Arne Boelt (S), som i øvrigt mente, at det ikke var sidste gang, der var indvielse på Bistrupvej 3.

Sundhedscenter Hjørring rummer nu en privatpraktiserende lægeklinik, jordemodercentret, sundhedsplejen og Hjørring Kommunes træningsenhed med genoptræning og rehabilitering. I alt er der omkring 100 medarbejdere, der har sin gang i det nye sundhedscenter.

Bjerg Arkitektur har været totalrådgiver på tilbygningen til bygningen på Bistrupvej.

I alt er der 4500 kvm., hvoraf halvdelen er undersøgelsesrum og træningsfaciliteter.