Skagen: Tilbage i efteråret 2014 besluttede den store fiskemels- og fiskeoliefabrik, Ff Skagen, at der skulle investeres i nye faciliteter. Det har betydet nye og mere effektive bygninger, samt et udvidet laboratorium. Fabrikken har siden juni haft driftstop, og siden oktober kørt på halv styrke for at udbygge. Lørdag formiddag kunne de så invitere indenfor på den nyrenoverede fabrik.

Lokale støtter op

Det vrimler med folk overalt på den rute som er sat sammen for de besøgende. Det er tydeligvis et populært sted, men hvad får besøgende til at møde op på en fiskefabrik lørdag morgen?

- Jamen den her fabrik er jo meget af vores liv. Vi bor i Sindal nu, men hver gang vi er i Skagen, så kører vi altid forbi fabrikken, siger Gitte Meyer med et stort smil.

Hendes mand, Villy Meyer, har arbejdet på fabrikken i 30 år, men er nu pensioneret. Villy synes også, det er en stor oplevelse, at se den nye fabrik.

- Dengang jeg arbejde her var der 30 grader i den her hal, og det gik så hurtigt i stykker. Det er godt nok noget andet i dag, smiler han.