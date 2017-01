FREDERIKSHAVN: Håndboldherrerne fra Frederikshavn FI fik lørdag et vigtigt point i bestræbelserne på at forsøge at undgå nedrykning fra 1. division.

På en sen udligning fra Christian Lykke Jensen sikrede vendelboerne sig således 29-29 hjemme mod Ajax.

- Det var et rigtig vigtigt point for os. Sammenligner man med, hvor vi stod før jul, er det en rigtig god præstation, at vi kan få point mod et godt midterhold som Ajax, lyder det fra FFI-træner Claus Fonseca.

Undervejs i opgøret så det ellers ud til, at Frederikshavn skulle have to point ud af opgøret. Ad flere omgange førte hjemmeholdet med fem mål, men gæsterne kom stærkt tilbage og førte i kampens slutfase med to mål, inden det var Frederikshavns tur til at lave et comeback.

- Derfor er det selvfølgelig også en lidt blandet følelse, vi står med, men i betragtning af, hvordan det så ud i slutfasen, skal vi jo være glade for et point, siger Claus Fonseca.