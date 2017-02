GISLUM/NYRUP: Arrangørerne fra Gislum/Nyrup borgerforening kunne i hvert fald ikke klage over fremmødet, da de forleden kaldte sammen til kombineret nytårskur og borgermøde i Fælleshuset på Gislum stadion.

Hele 68 borgere fra området havde valgt at møde op.

- Det er vist næsten første gang, vi har været så mange samlet til et arrangement i fælleshuset, bemærkede borgerforeningsformand Klaus Hejlskov Nielsen.

Formålet med mødet var ikke mindst at lodde stemningen for at få installeret fibernet i lokalområdet.

Borgerforeningen har til formålet allieret sig med Bredbånd Nord, men forudsætningen for at der bliver økonomi i en lokal fibernet-løsning er, at mindst halvdelen af i alt 60 matrikler i Gislum/Nyrup siger jatak til tilbuddet.

- Der har længe været et ønske om hurtigere internetadgang for borgerne i området. Vi har flere selvstændige, som vil kunne have stor gavn af et hurtigere internet i hverdagen, og vi tror også på, at en fibernet-løsning vil åbne mulighed for, at flere vil bosætte sig i vores område.

- Derfor håber vi fra borgerforeningens side også på et rungende "ja" til tilbuddet, så vi kan få etableret fibernet i Gislum/Nyrup allerede med virkning fra juni 2017, erklærede Klaus Hejlskov Nielsen på borgermødet.

Bredbånd Nord vil torsdag 9. februar være til stede i fælleshuset på Gislum stadion. Her vil der være mulighed for at høre nærmere om mulighederne for at få installeret fibernet på den enkelte ejendom i lokalområdet.

Som optakt til nytårskuren og borgermødet i Gislum blev der disket op med den sædvanlige nytårsmenu bestående af stegt flæsk med kartofler.

Alene den menu plejer at trække mange mennesker af huse i Gislum/Nyrup-området.