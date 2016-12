FODBOLD: Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) mener, at spillernes dommerbrok er blevet for meget.

Derfor overvejer Fifa at indføre regler, der skal forbedre tonen på banen.

En af mulighederne for fremtiden er, at det kun er holdenes anførere, der må tage kontakt til dommeren under kampen.

- Der er mange spillere, der brokker sig under fodboldkampe, siger Fifas udviklingschef, Marco van Basten, til BBC.

- Jeg er sikker på, at spillernes opførsel kan blive bedre. Vi overvejer lige nu at få det på rette spor, siger hollænderen.

- Vi er nødt til at gøre det her for at hjælpe dommerne. Vi forsøger at skabe et godt produkt, der er dynamisk og spændende, men det skal også være ærligt.

- Der er mange følelser på banen, og det er kun godt. Men vi skal også kontrollere det, siger den tidligere topangriber.

I rugbysporten har man indført regler, der betyder, at det kun er holdenes anførere, der må tale med dommerne under kampen.

