FILIPPINERNE: Korrupte embedsmænd vil blive smidt ud af en helikopter. Sådan lyder den nye trussel fra Filippinernes præsident, Rodrigo Duterte.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Hvis du er korrupt, vil jeg hente dig til Manila i en helikopter og smide dig ud, siger Duterte tirsdag i en tale til ofrene for en tyfon.

- Jeg har gjort det før, så hvorfor skulle jeg ikke gøre det igen?

Truslen kommer få uger efter, at Duterte indrømmede, at han har dræbt flere mennesker under sine 22 år som borgmester i byen Davao.

Duterte fortalte, hvordan han kørte rundt på motorcykel i byen for at lede efter ballade, så han kunne komme til at dræbe.

Historier som disse har fået flere filippinske senatorer til at advare præsidenten om, at han risikerer at få en rigsretssag på halsen.

Duterte har dog gentagne gange sagt, at drabene var en del af politioperationer, og at de dræbte var kriminelle.

I et interview torsdag ville han ikke bekræfte sine egne ord om, at han har kastet en person ud af en flyvende helikopter.

- Og hvis det er sandt, vil jeg ikke indrømme det, siger han.

Den filippinske præsident har ofte tiltrukket sig opmærksomhed på grund af sine bombastiske udtalelser og sin blodige kamp mod narkokriminalitet.

Da han blev valgt som præsident i maj, lovede han at dræbe titusindvis af narkokriminelle.

Hans metode var at opfordre både politi og civile til at slå stofmisbrugere ihjel. Han har også sagt, at han selv "med glæde vil slagte" tre millioner af landets misbrugere.

Ifølge Duterte selv har det ført til, at op mod 5000 mennesker har mistet livet siden da.

