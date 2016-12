PRIVATØKONOMI: Mens det er blevet meget nemmere for danskerne at skabe sig et overblik over deres pensioner, så er det for mange lidt svært at regne ud, hvad man skal stille op med overblikket.

Skal man samle alle pensionerne i én? Skal det være den, man indbetaler til nu? Og risikerer man, at de små opsparinger blot æder sig selv op, hvis man ikke gør noget ved dem?

- Pension er et meget uigennemsigtigt marked, hvor mange danskere er på herrens mark, siger økonomisk rådgiver og indehaver af Arvad Finanshus, Susanne Arvad.

Det er nemlig forskelligt, om det er bedst at samle pensionerne eller lade dem være adskilte. Man er nødt til at se på hver enkelt pension og afdække, om forrentningen - altså de penge pensionsselskabet genererer til din opsparing hvert år - overstiger omkostningerne ved at have din pension i det givne selskab.

I nogle tilfælde - ofte med pensionsaftaler af lidt ældre dato - er man faktisk garanteret dette, og så er det med ikke at skille sig af med opsparingen.

- Der er to måder at have sine penge investeret på. Til gennemsnitsrente og til markedsrente. Med en gennemsnitsrente kan man ikke tabe penge, og den slags garantier er der stort set ingen selskaber, der giver mere, siger Susanne Arvad.

I enkelte aftaler kan forrentningen af din opsparing være sikret i nogle tilfælde helt op til 4,5 procent om året. Den slags garantier finder man ikke i dag, så har man sådan en opsparing, kan der være ræson i at samle dine ordninger her i stedet for blindt at følge det pensionsselskab, der er dit aktuelle.

Hos Uvildig Råd forklarer direktør Anders Valdemar Juhl, at man også bør tjekke, om man har 60-års-rettigheder i en af sine pensioner, før man afskriver den, og lægger den sammen med nogle andre.

- Alle nyere aftaler starter først udbetaling, når man fylder 62, men i nogle ældre pensioner har man retten til at starte sine pensionsudbetalinger allerede som 60-årig, forklarer han.

Han forklarer, at man også skal være opmærksom på, om nogle forsikringer er tilknyttet en gammel aftale. De forsikringer vinker man farvel til, hvis man fjerner sin opsparing fra selskabet, og så skal de sikres et andet sted.

Juhl vurderer, at langt de fleste danskere kan drage fordel af at lægge deres pensioner sammen, men det skal være det rette sted, man samler dem.

- Men man skal ikke bare falde for præmissen om, at man skal rykke over til det sted, hvor man pt. indbetaler, råder Susanne Arvad.

Anders Valdemar Juhl understreger, at en pensionsrådgiver eller bankrådgiver sjældent er uvildig. De har fordel af, at du rykker så meget som muligt over i deres selskab, eller det selskab banken samarbejder med. Derfor er det op til dig selv at kende dine aftaler, hvis du ønsker at samle dine opsparinger.

/ritzau/FOKUS