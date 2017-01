FREDERIKSHAVN: Efter disciplinærudvalget under Dansk Ishockey Union onsdag uddelte en spilledags karantæne til David Liffiton og træner Mario Simioni fra Frederikshavn White Hawks var turen torsdag kommet til forward Mathias Bau.

White Hawks-spilleren startede al den tumult, der kom i afslutningen af lørdagens pokalsemifinale imellem Aalborg Pirates og Frederikshavn, da han kastede piraten Tobias Ladehoff i gulvet med en checking to the head.

Og disciplinærudvalget blev enige om at uddele en hård straf til White Hawks-spilleren, der får fire spilledages karantæne for forseelsen - den første dag afsonede han tirsdag, hvor Frederikshavn vandt med 4-1 i Odense.

Udvalget begrunder beslutningen således:

- Det er ubestridt, at Mathias Bau - ca. 5-6 sekunder efter spillet er stoppet for Aalborgs scoring til 4-2 - tackler Tobias Ladehoff så han falder til isen

- Udvalget er enige i den del af Frederikshavn White Hawks partsindlæg der anfører, at det er Tobias Ladehoff der bringer "energien" ind i sammenstødet, idet Mathias Baus fart på isen er lav

- Selvom udvalget til dels er enige i, at Mathias Baus fokus er rettet mod kontakt med kampens dommere, er det udvalgets overbevisning, at Mathias Bau er bevidst om, at Tobias Ladehoff kommer imod ham og at han "står op" og tackler selvom han kunne have undgået dette

- Udvalget anser det som skærpende omstændighed, at tacklingen sættes ind på en spiller, der med ingen rimelig kan forvente at blive tacklet

- Udvalget anser det som skærpende omstændighed, at tacklingen sættes ind ca. 5-6 sekunder efter spillet er stoppet efter målscoringen

Minimumstraffen for matchstraffe idømt efter regel 150 - Interference er 1 spilledag.

Udvalget vurderer, at de skærpede omstændigheder i denne situation (tacklingen udføres på en spiller der ikke med rimelighed kan forvente at blive tacklet + tacklingen udføres 5-6 sekunder efter spillet er stoppet) gør, at minimumstraffen skal tillægges 3 ekstra spilledage, således at den samlede straf bliver 4 spilledage.

Mathias Bau er således heller ikke med, når Frederikshavn torsdag aften møder Esbjerg Energy.