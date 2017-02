THY-HANNÆS: Et firma i Thy har oplevet hvad det vil sige at blive snydt via falske e-mails.

Ifølge Thisted Politi blev der sendt en faktura fra en kvinde med et danskklingende navn og da man klikkede på fakturaen, blev computeren låst og der blev afkrævet løsepenge i form af 0,44 Bitcoins eller cirka 3400 kroner.

Firmaet valgte at betale, men det har ikke betydet at computeren er blevet låst op, og nu er forholdet anmeldt til politiet og sagen sendt til det nationale center for "Cyber Crime" - NCCC.

Normalt advares der mod at åbne uventede fakturaer vedhæftet e-mails, men denne så ifølge politiet meget rigtig ud.

I øjeblikket er der flere firmaer i Thy, som har fået tilsendt falske mails med de ødelæggende filer, men de fleste når at få dem stoppet inden det er for sent.