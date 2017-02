MARIAGERFJORD: En del unge tog imod invitationen, da 13 virksomheder i kommunen bød dem indenfor.

Bag gæstfriheden lå et håb om, at flere vil søge over i håndens fag, for der er brug for de unge og gode jobmuligheder her.

Hos DS Stålkonstruktion i Hobro virkede det også, dømt på reaktionen fra to unge, der så på smedenes arbejde.

De var glade for at se, hvordan tingene gøres i virkeligheden, langt fra skolebænken.

De fortalte dog også om, at det var lidt tilfældigt at de hørte om arrangementet, som de hørte om ad omveje.