NORDJYLLAND: Dansk fiskeri oplevede store stigninger i 2015, både når det gælder indtjening, eksport og landing af fisk.

Det fremgår af tallene i Fiskeristatistisk Årbog, der indeholder de centrale statistiske oplysninger om det danske fiskeri, dansk akvakultur og den danske fiskeindustri.

I 2015 nåede værdien af både eksport og import for fisk og fiskeprodukter det højeste niveau i 10 år. Eksport udgjorde 24,1 mia. kr., og import udgjorde 17,5 mia. kr. Det giver et samlet overskud på handelsbalancen på 6,6 mia. kr. svarende til en stigning på 15 pct. i forhold til året før. Tyskland er klart det største danske eksportmarked, efterfulgt af blandt andre Norge og Italien.

I 2015 var bruttoindtjeningen ved det danske fiskeri på 3,4 mia. kr. Det er en stigning på 17 pct. forhold til 2014, som i høj grad skyldes højere priser på markedet. Samtidig blev der i alt landet 869.083 tons fisk i 2015, hvor af de vigtigste arter var brisling, sild, torsk, makrel og tobis i den nævnte rækkefølge.

Den store stigning i bruttoindtægter kan aflæses i mange grene af fiskeriet, men især industrifiskeriet stikker ud. Her blev bruttoindtægterne forøget med 260 mio. kr. svarende til en stigning på 40 pct. fra året før.

Flere fisk - færre fartøjer

Dansk fiskeri oplevede i 2015 store stigninger i bruttoindtægterne for flere populære spisefisk. I fiskeriet efter sild udgjorde bruttoindtjeningen 484 mio. kr., svarende til en stigning på 10 pct. i forhold til 2014, mens torskefiskeriets bruttoindtjening var på 367 mio. kr., svarende til en stigning på 18 pct.. Endelig var bruttoindtjeningen ved rødspættefiskeriet på 257 mio. kr., som dermed steg med 33 pct..

Årbogen viser også, at antallet af fiskerfartøjer er faldende for tiende år i træk. En udvikling mod færre, men større og mere effektive fartøjer betød, at antallet af fartøjer var 2.366. Til sammenligning var der i 2006 3133 fartøjer.