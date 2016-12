INDLAND: - Det her er helt fantastisk!

For professor Hans Bisgaard fra Københavns Universitet har mange års forskning i årsagerne til børneastma nu nået sit højdepunkt.

I et studie, der netop er blevet publiceret i verdens førende sundhedsvidenskabelige tidsskrift, New England Journal of Medicine, slår han sammen med en række kolleger fast, at risikoen for at føde et barn med astma daler med 30 procent, hvis moderen har spist fiskeolie i tredje trimester; de sidste tre måneder af graviditeten. Det skriver Videnskab.dk.

- Det er i sig selv massivt. Kan vi forebygge en tredjedel af børneastmatilfældene i befolkningen med fiskeolie, har vi fundamentalt ændret tilgangen til forebyggelse af en sygdom, som vi har forsøgt at forstå gennem mange år, siger Hans Bisgaard, der er leder af Dansk BørneAstma Center og professor i børnesygdomme ved Københavns Universitet, til Videnskab.dk.

150.000 danske børn lider af astma, der dermed er den største kroniske børnesygdom herhjemme. Omkring 235 millioner mennesker er ramt på verdensplan.

Ekstra opsigtsvækkende ved det nye studie er, at forskerne også målte niveauet af omega 3-fedtsyrer i de gravide kvinders blod, da forsøget gik i gang, og sammenholdt oplysningerne med kvindernes genetiske profil.

Målingerne tegner et tydeligt billede af, at en særlig gruppe kvinder har ekstra gavn af fiskeolie. Det drejer sig om de kvinder, som spiser mindst fisk, og som samtidig har en særlig variant af genet FADS - varianten GG, som gør det sværere at omsætte fiskeolie i kroppen.

Effekten på astmaforebyggelse i denne gruppe er helt oppe på over 50 procent i forhold til kvinder, som fik placebo.

Resultaterne af det fem år lange forsøg får astmaprofessoren til at smide tøjlerne og finde de store ord frem.

- Det her er et helt klart højdepunkt på mine 35 års forskning i børneastma. Det bliver ikke større. Jeg er en glad mand, for det er storartede resultater.

- Fundet er grundlæggende spændende, men vi kan også tage næste skridt og udpege den del af befolkningen, der vil have særlig gavn af fiskeolie i stedet for bare at give til alle. Det giver mulighed for at lave præcisionsforebyggelse, konstaterer Hans Bisgaard.

Hans Bisgaard bliver bakket op af en kommentar i New England Journal of Medicine. Her hæfter fedtsyre-forsker Christopher E. Ramsden sig ved, at det er et stærkt, dobbeltblindet, randomiseret, placebo-kontrolleret studie.

- Samlet set understøtter fundene (af mødrenes lave koncentrationer af flerumættede fedtsyrer og deres genetiske sammensætning) konklusionens troværdighed, skriver Christopher E. Ramsden fra National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, NIH, til Videnskab.dk.

Susanne Hansen, der er epidemiolog på Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed under Region Hovedstaden kalder det nye studie for veludført og veldesignet.

- Det bliver spændende at følge børnene på lang sigt for at se, om effekten af fiskeolie stadigvæk kan ses, når de bliver ældre end fem år, siger Susanne Hansen, til Videnskab.dk.

