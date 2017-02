ØSTVENDSYSSEL: - Vil fjernvarme være med til at fremtidssikre Ravnstrup og Ørum? Sådan lyder overskriften på en indbydelse til et orienteringsmøde i Ørum Forsamlingshus i aften. Indbydelsen er omdelt i Ravnstrup og Ørum, og Hjallerup Fjernvarme står som indbyder efter ønske fra Beboerforeningen i Ravnstrup, og repræsentanter for Brønderslev Kommune deltager i mødet.

På mødet vil formanden for Ravnstrup Beboerforening, Else Marie Pedersen, indlede, og viceborgmester og formand for Teknik- og Miljøudvalget, Karsten Frederiksen, vil give en orientering. Jørgen K. Kristensen redegør for kommunens varmeplanlægning og endelig vil formanden for Hjallerup Fjernvarme, Kaj Tranholm Olesen, orientere om de økonomiske muligheder for fjernvarme i de to bysamfund.

På et forberedende møde hos Hjallerup Fjernvarme fortalte Else Marie Pedersen, at man i forbindelse med uddelingen af indbydelserne helt uforpligtende har spurgt beboerne i Ravnstrup, hvorvidt de var interesserede i at gå over til fjernvarme, hvis det viser sig muligt, og et forsigtigt skøn siger, at en stor del af de adspurgte i Ravnstrup og nærmeste omegn var interesserede. Man har endnu ikke et overblik over, hvordan det ser ud i Ørum.

Hvis fjernvarmeforsyning til Ravnstrup og Ørum skal blive til en realitet, så er det nødvendigt, at tilstrækkeligt mange er interesserede. Kaj Tranholm Olesen kunne fortælle, at da man lagde rør fra hovedledningen i Klokkerholm op til Søparken, var der til at begynde med ikke den store tilslutning, men lidt efter lidt kom flere husejere med.