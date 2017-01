THISTED: 2016 har været et travlt år på fødegangen i Thisted.

608 børn blev bragt til verden på afdelingen, der er en del af Regionshospital Nordjylland.

Det er en markant stigning i forhold til 2015, hvor 578 børn blev bragt til verden med hjælp fra jordemødrene i Thisted.

Chefjordemoder Majken Jensen siger, at det er den samme udvikling i hele landet, at der er et stigende antal fødsler, blandt andet fordi de årgange af kvinder, der er i den fødedygtige alder, er større.

Barselsafsnittet i Thisted tager især imod kvinder fra Thy, Mors og Jammerbugt - og derfor dækker antal nyfødte også over flere kommuner.

Alene i Thisted Kommune er antallet af nyfødte også vokset en smule.

Ledende sundhedsplejerske Trine Troldborg oplyser, at der i 2016 kom 416 små nye thyboer til verden.

Det tal var steget med ti i forhold til året før.

I 2014 kom 384 små thyboer til verden.