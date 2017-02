BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Ordningen med bostøtte i Brønderslev Kommune skal omlægges.

Det har social- og sundhedsudvalget besluttet efter forslag fra PriceWaterhouseCoopers.

Der er sket en stigning i antallet af borgere over 30 år, der er bevilget bostøtte er steget fra 164 til 197 fra 2015 til 2016. Det er en stigning på 20 procent. De to foregående år er der også sket en stigning.

Brønderslev Kommune vil gerne undersøge, om bostøtten kan tilrettelægges på en anden måde. Målet er at fra beskyttet til støttet, og det er en følge af, at byrådet har besluttet, at der i højere grad end tidligere skal være samspil med borgerne.

- Vi vil undersøge, om der er metoder eller tilgange, der med fordel kan benyttes, for at øge borgernes mestringsevne og som i højere grad end nu, matcher det konkrete behov, den enkelte borger har, fortæller formand for social- og sundhedsudvalget, Ole Jespersgaard (S).

Brønderslev Kommune er inspireret af Hjørring Kommune, som netop har godkendt en ny og mere fleksibel model til bostøtte, hvor borgeren tilbydes et forløb, inden der visiteres bostøtte. et sådant før-bostøtte-tilbud har flere fordele: At skabe afklaring om problemernes omfang, at hjælpe borgerne med de mest presserende problemstillinger samt at henvise til relevante, uvisiterede tilbud.

Det står klart, at handicap- og psykiatri-området ønsker at udbyde varierede tilbud til støtte til borgerne.

Fælles for ydelserne skal være, at der skal kunne matche de behov, den enkelte borger har og samtidig skal der i ydelserne være fokus på at sikre progression i borgerens udvikling.

Der er flere succeskriterier. Der ønskes en enklere arbejdsgang. Målet er, at 10 procent af de borgere, der søger bostøtte, klarer sig selv efter at have modtaget råd og vejledning. Ligeledes er det planen, at andre 10 procent af de borgere, der søger bostøtte, henvises til uvisiterede tilbud, frivillige foreninger, midlertidig rådgivning og lignende.

- Målet er at opnå en besparelse på mellem 1,5 mio. kr. og 2 mio. kr. ved udgangen af 2017, fortæller Ole Jespersgaard.

Det er også målet, at der skal ske et fald i det samlede antal bostøttesager.

Samtlige sager skal revisiteres i løbet af i år.