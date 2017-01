ASAA: De første beboere på det nye plejehjem i Asaa kommer bl.a. fra Hals og Aalborg samt nærområdet ved Asaa, Dronninglund, Hjallerup og Flauenskjold.

Foreløbig er der således ikke tegn på, at det nye plejehjem i Asaa vil trække så mange ældre væk fra Brønderslev, at det kan resultere i tomme pladser på plejehjem i kommunens største by.

- Det tyder faktisk mere på en tendens til, at der kommer flere beboere fra andre kommuner end Brønderslev. Nu er vi jo først lige ved at starte op, men det er sådan, det ser ud lige nu, siger forstanderen på det nye plejehjem, Tina Severinsen.

Hun fortæller, at der er stor interesse for at flytte ind på plejehjemmet og at de sidste 17 beboere flytter ind i løbet af de kommende måneder, så alle 30 boliger er beboet til sommer.

Flere af de kommende beboere afventer netop nu at blive visiteret til en plejehjemsplads, før de kan komme videre med planlægningen og vælge bosted.