INDLAND: Antallet af fyrværkeriulykker blandt børn har nået sit højeste niveau i otte år.

97 børn blev behandlet ved et af landets sygehuse de to døgn omkring seneste nytårsaften, da vi gik fra 2015 til 2016.

- Det er tæt på at være det højeste antal skader hos børn efter fyrværkeri siden årtusindskiftet, konstaterer overlæge Jens Lauritsen ved Odense Universitets Hospital i en pressemeddelelse.

Ulykkesstatistikken er udarbejdet af Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Universitetshospital med data fra alle sygehuse i Danmark.

Tallene ærgrer både overlægen og Børneulykkesfonden.

- Vi synes, det er meget bekymrende, siger Marie Bødtker, der er kommunikationsansvarlig hos Børneulykkesfonden.

Den største stigning i antallet af ulykker er sket blandt de 7 til 11-årige. I denne aldersgruppe er det dog ikke selve nytårsaften, der udgør den største risiko.

Overraskende er to ud af tre fyrværkeriulykker sket i dagtimerne 31. december 2015 og 1. januar 2016.

Marie Bødtker forklarer:

- Det kan skyldes, at børnene for første gang selv får lov til at gå ud med vennerne, og at der ikke er en voksen med, og her bliver der eksperimenteret.

Eksempelvis har seks ud af ti af børnene selv antændt fyrværkeriet.

Marie Bødtker minder om forældrenes ansvar.

- Det er vigtigt, at forældrene selv følger de fem fyrværkeriråd, og at de lærer dem videre til børnene, så børnene får nogle gode fyrværkerivaner.

Når det går galt, er det især børnenes hænder og øjne, der får skader.

Øjenskaderne skal ses i lyset af, at seks ud af ti børn ikke har haft beskyttelsesbriller på i forbindelse med ulykken.

Det er foruroligende, siger overlæge Jens Lauritsen.

- Det er rigtig ærgerligt. For briller er en simpel måde at forebygge skader på, siger han.

/ritzau/