KORSØR: Borgmester i Slagelse Kommune Stén Knuth (V) var mandag middag blandt deltagerne ved en mindehøjtidelighed ved Korsør station for den afdøde Emilie Meng.

- Det er en skrækkelig hændelse, og jeg vil gerne vise min respekt for den afdøde. Jeg er selv far til flere teenagebørn, så jeg har mange følelser i den her sag, siger borgmesteren.

- Det med at skulle stede sine børn til hvile er det mest forfærdelige, der kan overgå forældre, siger Stén Knuth.

Han anslår, at op mod 300 personer tog del i mindehøjtideligheden.

Klokken 12.30 blev der holdt et minuts stilhed til ære for Emilie Meng.

Fundet af liget blev gjort juleaftensdag ved en sø nær Borup. Det er cirka 60 kilometer fra stationen i Korsør.

Det var her, 17-årige Emilie Meng forsvandt 10. juli efter en bytur sammen med nogle venner.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi meddelte søndag aften, at det fundne lig var liget af den forsvundne Emilie Meng.

Vil gøre nattelivet mere trygt

Selv om nyheden om fundet af Emilie Meng gør ondt, bringer det dog en vis klarhed, lyder det fra borgmesteren.

- Det giver en vis ro at vide, at hun i hvert fald ikke sidder i en kælder og udsættes for alt muligt, siger Sten Knuth.

Sagen giver ifølge borgmesteren anledning til, at kommune, politi og restauratører sætter sig sammen og får en snak om, hvordan man kan gøre nattelivet mere trygt for unge.

- Vi skal have en snak om, hvordan vi kan gøre det mere trygt. Det handler eksempelvis om synligt politi om natten og om bedre belysning, siger Stén Knuth.

Men sagen bør ifølge borgmesteren også give anledning til, at forældre tager en snak med deres børn om, hvordan man forholder sig over for fremmede.

- Det er vigtigt, at man får sig en snak med sine børn om, at man eksempelvis ikke sætter sig ind i en bil, hvis chaufføren er en person, man ikke kender, siger Stén Knuth.

Mindehøjtideligheden mandag følges op af et fakkeltog fra stationen til Skt. Povls Kirke torsdag aften.

/ritzau/