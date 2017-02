VENDSYSSEL: Der har de seneste dage været flere indbrud eller forsøg på indbrud på apoteker i Vendsyssel. Søndag kort før klokken otte brød to mænd ind på Løveapoteket i Hjørring gennem et vindue. De stjal medicin - blandt andet Contalgin, oxycontin og fentanylplastre. Tirsdag aften klokken 20.12 gik alarmen igen på Løveapoteket i Hjørring, da et vindue blev brudt op. Også denne gang er det lykkedes tyvene at stjæle medicin, oplyser politikommissær Peter Skovbak fra Lokalpoliti i Hjørring.

Kort tid efter fik politiet så en anmeldelse fra et vidne, der havde set to mænd forsøge at bryde ind på apoteket på Peter Møllers Plads klokken 20.35, oplyser politikommissær Carsten Kjær fra Lokalpoliti i Frederikshavn. De to mænd fik vredet to låsecylindere på i en bagdør, men pludselig løb de fra stedet, inden de var kommet ind. Vidnet beskriver de to mænd som arabisk udseende på omkring 170 cm, begge var iført mørkt tøj og så havde de et koben med.

I Hjørring er der et signalement af de to mænd, som søndag brød ind på Løveapoteket. Der er tale om to danske mænd på 20-15 år, spinkle til almindelig af bygning og med lyse stemmer. De bar mørke bukser og sorte dynejakker. Den ene beskrives som 175-180 cm høj, mens den anden beskrives som 180-185 cm høj.

Selvom der ikke er mere end 23 minutter i mellem de to sager fra Hjørring og Brønderslev tirsdag, så kan der godt være tale om de samme gerningsmænd.

- Vi ser på de to sager i en sammenhæng, siger politikommissær Peter Skovbak.-cb