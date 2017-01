Tilsyn: Udgravning var for stejl

Det var i øvrigt naboen til huset på Solsortevej, der torsdag kort før klokken 20 opdagede indbruddet. Naboen så, at der blev tændt lys i huset, mens ejerne ikke var hjemme.

Torsdag blev der anmeldt i alt tre indbrud på Rødhalsvej, Bogfinkevej og Solsortevej. På Bogfinkevej blev der opbrudt et vindue og stjålet smykker og kontanter, mens det stadig er uvist, hvad der eventuelt er blevet stjålet på de to andre adresser.

- Folk skal være opmærksomme på, at der lige for tiden er mange indbrud i Hjørring, siger politiassistent Anni Brix fra Lokalpoliti i Hjørring.

Politiet opfordrer folk til at holde øje i villakvarterene

