MILANO/AALBORG: Tuneseren Anis Amri, der har været eftersøgt for drabet på 12 mennesker i Berlin, er blevet skudt og dræbt i Milano. Det oplyser flere italienske medier.

Han skal angiveligt tilfældigt være blevet prajet af en politipatrulje i Milano.

Han skal have trukket en pistol, og under et efterfølgende skyderi er han blevet ramt og dræbt, siger kilder til de italienske medier.

En sikkerhedskilde bekræftede kort forinden over for Reuters, at Amri skal være skudt i Milano.

Han var manden, der mandag angreb et julemarked i Berlin med en 40 ton tung lastvogn og dræbte 12 mennesker.

Italiens indenrigsminister har bebudet et pressemøde klokken 10.45.

Samtidig var der fredag formiddag en melding ude over hele Europa om, at politiet i Aalborg leder efter en mand, der angiveligt svarer til signalementet på den 24-årige tuneser.

Tuneserens identitetspapirer og fingeraftryk er fundet i den lastbil, som han mandag kørte ind i julemarkedet i Berlin med fuld fart.

/ritzau/