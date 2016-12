HADSUND: Fredag formiddag lukkede Superbrugsen i Hadsund ned, da man konstaterede, at der havde været en rotte inde i butikken. Problemerne blev ikke mindre, da der fredag aften blev fundet flere rotter, og det står nu klart, at supermarkedet - Hadsunds største - ikke åbner nytårsaftensdag.

På butikkens Facebook-profil blev der fredag aften slået følgende besked op:

"Da vi har fanget to skadedyr i krybekælderen, som muligvis har været i butikken, vælger vi i samarbejde med Fødevarestyrelsen at holde lukket i morgen den 31/12-16.

Vi har valgt at følge Fødevarestyrelsens anbefaling med at holde lukket 48 timer efter fangst af skadedyr, da vi sætter fødevaresikkerheden højest."

Tidspunktet kunne næsten ikke være værre, da en række kunder har bestilt deres nytårsmenu i Superbrugsen.

De må nu søge andre muligheder, for butikken følger Fødevarestyrelsens anbefalinger om ikke at udlevere den bestilte mad. Fredag aften var det lykkedes at få fat i næsten alle kunder og få dem orienteret om situationen.

Hvornår Superbrugsen kan åbne igen, er uvist.