STRANDBY: I mere end 30 år har Herman Risager Thomsen gået sig en morgentur langs stranden nord for Strandby.

Men mandag morgen mødte han et syn noget ud over det sædvanlige.

20 meter ude i vandet spottede han nemlig en strandet delfin.

- Da jeg kom gående i morges så jeg noget ude i vandet. Først tænkte jeg, at det var et dødt marsvin, men da jeg så nærmere på finnen, kunne jeg godt se, at det ikke var tilfældet. Så tænkte jeg, at det nok var en delfin, fortæller Herman Risager Thomsen.

Delfinen var død da han gik ud i vandet og så nærmere efter, men er utrolig pæn i det, så den har nok ikke ligget længe i brændingen.

Nu vil Herman Risager Thomsen ringe til DTU Aqua i Hirtshals og høre om de vil have den.

Siden slutningen af december har en delfin huseret i Skagen Havn, og der er jo en god sandsynlighed for, at det er netop den delfin, som nu altså er strandet ved Strandby.