HJØRRING: Hvis mat vågner i nat ved en brummen fra oven, så er der ikke noget farligt på færde.

Natten mellem den 2. og 3. januar 2017 overflyves Hjørring by nemlig af et fly for at få termofotograferet hele fjernvarmenettet i byen.

På den måde vil Hjørring Varmeforsyning lokalisere eventuelle brud og lækager på de cirka 560 kilometer fjernvarmeledninger, der er gravet ned i Hjørring By.

Normalt foretages termofotograferingen ved, at man med bil kører rundt i byen med et termografisk kamera. Men med den metode får ikke hele fjernvarmenettet med, da man ikke kan termofotografere de fjernvarmeledninger, der ligger i svært tilgængelige områder, som for eksempel private haver og indhegnede industrigrunde.

- Og det er netop tit stikledningerne til private grunde, som er skadede. Når vi laver det her, så ser vi, hvor der er brud eller hvor rørene er dårligt isolerede, siger administrerende direktør i Hjørring Varmeforsyning, Per Sørensen.

Det er det rådgivende ingeniørfirma COWI A/S, som udfører opgaven for Hjørring Varmeforsyning.

Der er tale om mindre fly, som overflyver byen flere gange i omkring 500 meters højde.

- På den her måde får vi et overblik af hele fjernvarmenettet, og så kan vi sætte ind der, hvor der er problemer. Og det skulle gerne mindske varmetabet, og det vil komme os alle til gode, siger Per Sørensen.

Overflyvningen gennemføres dog kun, hvis tre ting er opfyldt.

- Det skal helst være klart vejr, koldt og ingen regn, oplyser Per Sørensen.