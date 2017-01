SIEM: Suleima er flygtning fra Iran. Hun er ansat som billig arbejdskraft i huset hos fabrikantfamilien Thorbjørn og Oda Bjørnstjerne.

Thorbjørn driver en fabrik, der fabrikerer skibsskruer, men i realiteten er det sønnen Henning, der gør arbejdet. Han er i fuld gang med at tømme fabrikken for penge, så han kan stikke af med bagerens lækre dulle af en bagerjomfru, men i alliance med fabrikkens fællestillidsmand Arne Hansen sætter Suleima sig for at forpurre humbugmagerens skumle planer.

Således er scenen sat til årets dilettantforestilling i Siem Forsamlingshus 27. og 28. januar.

Som det efterhånden er blevet tradition i Siem er det lokale Maria Ohrt-Nissen, der har skrevet manuskript til årets dilettantfarce "Suleima og Skruefabrikken".

Til at udfylde rollerne i stykket er der samlet et team bestående af Asger Jensen, Tom Niss Nielsen, Steffen Ravn Jensen, Bente Andersen, Gitte Mikkelsen og Hanne Sørensen.

Maria Ohrt-Nissen står selv for instruktionen. Irene Bæk er sufflør, mens Susanne Nielsen og Jesper Ravn henholdsvis tager sig af sminke og lys og lyd.

Fredag vil der være oste/pølsebord efter forestillingen, og lørdag er der buffet, musik og dans efter forestillingen.

Som vanligt bliver forestillingen også opført et par dage inden den officielle premiere.

Til forpremieren onsdag 25. januar vil publikum hovedsageligt bestå af beboere fra de omkringliggende bo-enheder, der oven i dilettant-løjerne også kan se frem til at blive bespist med en to retters menu.

Billetter til dilettantforestillingen i Siem kan enten bestilles via hjemmesiden www.himmerlandsbilletten.dk - eller via mail-adressen per@transport-handel.dk