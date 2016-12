NORDJYSKE Plus

Der har tidligere været flere flystyrt med flytypen Tu-154. Flyet blev udviklet i 1960’erne og har indtil for få år siden været et af de mest almindelige passagerfly i Rusland.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har beordret, at der nedsættes en kommission til at undersøge ulykken.

- Flyet forsvandt under en planlagt flyvning fra lufthavnen klokken 5.40 Moskva-tid, oplyste ministeriet i en pressemeddelelse.

Det blev meddelt tidligt julemorgen fra Ruslands forsvarsministerium, at flyet var forsvundet fra radaren, kort tid efter at det var lettet.

Koret var på vej til Syrien for at fejre nytåret med de russiske soldater i landet.

Passagerlisten viser, at også dirigenten for Den Røde Hærs Kor, Valerij Khalilov, var med om bord.

De russiske myndigheder udelukker terror. De gætter på, at en mekanisk fejl kan have forårsaget styrtet, skriver RIA Novosti.

Der er søndag formiddag foreløbig fundet fire døde ved det sted, hvor flyet formodes at være styrtet, skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

SOTJI: Flere end 60 medlemmer fra Den Røde Hærs Kor var om bord, da et russisk militærfly med 92 passager og besætningsmedlemmer julemorgen styrtede ned i Sortehavet.

