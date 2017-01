BRØNDERSLEV: Det har i omegnen af 100 år været tradition, at der ligger en farvehandler i Algade 47 i Brønderslev. Med skiftende navne og ejere, men alligevel.

Nu er bygningen udtjent, og den nuværende farvehandler Kent Jørgensen og hans folk i gang med noget af et flyttearbejde.

Butikken, der i dag hedder Nordsjö Idé & Design, flytter over på den anden side af vejen til det tomme lokale, hvor der tidligere var Netto og derpå Kære Børn - nærmest ved siden af Løvbjerg.

- Vi skal have nogle nye og tidssvarende lokaler, fortæller Kent Jørgensen.

- Den ny butik er et stort, firkantet, nye moderne rum, som er lettere at indrette.

Den ny placering byder også på markant bedre parkeringsforhold, hvilket er en stor fordel for en butik, der handler med tunge ting.

- Der er ikke så mange, der gider gå langt med en ti liter maling, smiler Kent Jørgensen.

På den ny placering får farvehandlen parkeringsplads og tilkørsel fra Østergade, samtidig med at man også kan komme til butikken fra Algade.

Kent Jørgensen er glad for placeringen i Østergade.

- Det er dér, det sker nu om dage, bemærker han.

Den ny butik vil blive renoveret med nye vinduer og skal tegnes af en indretningsarkitekt.

- Det bliver ikke bare nogle triste, gamle farvehandlere, der skal indrette det, det er faktisk en der har forstand på, hvad han laver, smiler Kent Sørensen, der glæder sig til at åbne for kunderne i de nye og moderne rammer.

Kent Jørgensen regner med, at det kan ske i marts eller senest 1. april. Der vil blive en overgangsperiode, hvor begge butikker har åbent.

- Vi kører flyttesalg i butikken her for at få solgt ud, og når engang vi er klar i det nye, så åbner vi der, siger Kent Jørgensen.

Hvad der skal ske med den gamle bygning i Algade, ved Kent Jørgensen ikke. Farvehandleren lejer sig ind både der og på den ny adresse.