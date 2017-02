FREDERIKSHAVN: FfI’s førstehold har fået tilgang af to nye spillere, der er klar til at trække frederikshavnernes røde trøje over hovedet, når fodboldsæsonen starter.

De to nye spillere er Nikolaj Stisen og Duncan Samuel Wamala (24), der begge kommer fra Jerslev/Sterup IF, som spiller i serie 2 ligesom FfI.

Det skriver FfI på sin hjemmeside.

Anfører i Jerslev/Sterup

Nikolaj Stisen (23) spillede det meste af sin ungdomstid i FfI og nåede i fra 2012-2013 34 førsteholdskampe og fire mål i henholdsvis Jyllandsserien og Serie 1.

I efteråret 2013 flyttede Nikolaj Stisen tilbage til barndomsklubben Jerslev/Sterup IF, hvor han senest har været anfører.

- Nikolaj kommer med stor erfaring trods sin unge alder, og med en fortid i F.f.I. har han et godt kendskab til klubben, hvor han ser frem til at være en del af det spændende projekt vi har gang i. Han er en spiller der kan dække flere positioner, og så bliver hans fysiske styrke et stort plus for os i foråret, udtaler cheftræneren om tilgangen af Nikolaj Stisen, siger cheftræner Christian Kærsgaard til Ffi’s hjemmeside.

Målfarlig forward

Duncan Samuel Wamala (24) blev Jerslev/Sterups topscorer i den netop overståede efterårssæson, og tilmed leverede han et hattrick imod sin nu kommende klub i august måneds 2-3-nederlag på Jerslev Stadion.

- Duncan er en hurtig, driblestærk og ikke mindst fysisk stærk spiller, der kan spille flere af de offensive positioner, og herfra kan han med sit gode spark blive en stor gevinst for holdet i forårssæsonen, lyder Christian Kærsgaards vurdering.

FfI har tidligere i år fået tilgang af Daniel og Tobias Overlade fra Sæby.