Frederikshavn Kommune har en strategi om at tiltrække både arbejdskraft og tilflyttere, og arbejder målrettet på at antallet af arbejdspladser og indbyggere i kommunen vokser.

137 flere indbyggere fik kommunen i 2016, og det er første gang i fem år, at indbyggertallet er steget ved årets udgang.

Grafen over befolkningstallet.

