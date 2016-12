De to semifinaler blev tætte og intense opgør, hvor Sulsted slog AaB 4-3, mens Vejgaard med samme cifre satte en stopper for sidste års vindere fra Løgstør. De tabte ligeledes kampen om 3. pladsen med 5-12 mod AaB.

I den anden indledende pulje på finaledagen var det netop Sulsted, der også vandt alle sine tre kampe, som gik videre til semifinalerne samme med Løgstør, der vandt to puljekampe. Dermed var det farvel til både vinderne af torsdagens indledende stævne, Nørresundby fB, samt finalestævnets overraskelse Biersted.

Det efterlod vinderne af onsdagens indledende stævne, Jammerbugt FC, samt et ungt Birkelse i tilskuernes rolle resten af fredag aften.

NØRHALNE: Trods cifrene 9-4 så sluttede 35. udgave af indefodboldstævnet Nørhalne VVS Cup med en dramatisk finale, hvor 2. divisionsklubben Vejgaard Boldspilklub besejrede specialisterne i indefodbold fra Sulsted og kunne for første gang kalde sig vindere af stævnet.

