HJØRRING/FREDERIKSHAVN: Regionshospital Nordjylland har i foråret 2016 startet et uddannelses- og kompetenceløft for rengøringsassistenter i serviceafdelingen.

Omring 110 skal over de næste år uddannes som rengøringsteknikker. Det første hold startede uddannelsen i efteråret 2016 og afsluttede deres uddannelse den 20. januar, hvorefter de kan kalde sig rengøringsteknikker.

For hospitalet er formålet dobbelt: Man vil gerne anerkende medarbejdere - og fastholde et højt serviceniveau inden for både service og rengøring.

- Vi har på Regionshospital Nordjylland et meget højt niveau - både når det gælder service og rengøring. Men vi har sat gang i uddannelsen for at vi kan fastholde et meget højt serviceniveau i fremtiden, siger Morten Kristein Andersen, der er souschef i serviceafdelingen på Regionshospital Nordjylland.

Regionshospital Nordjylland dækker over fem matrikler - nemlig hospitalerne i Hjørring, Thisted og Frederikshavn, Neuroenhed Nord i Brønderslev samt rygcentret i Skagen.

På billedet ses det første hold af de 110 ansatte på Regionshospital Nordjylland, som 20. januar kunne kalde sig rengøringsteknikere. De er alle ansatte på hospitalerne i henholdsvis Hjørring og Frederikshavn.