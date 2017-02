BRØNDERSLEV: Der er fokus på lækre lokale råvarer på LandboNord i Brønderslev tirsdag 28. februar.

Stifteren af Landmad, Louise Dolmer, fortæller om nye trends på fødevaremarkedet. Denne aften holder Deltidsudvalget og Kødkvægsudvalget årsmøder kl. 18. Til deltidsarrangementet er der endvidere lejlighed til at høre et fagligt indlæg fra landbrugsmedierne, mens kødkvæg har fået Lars Thede, næstformand i Dansk Kødkvæg til at holde et indlæg.