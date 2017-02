BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Brønderslev Kommune vil kende borgernes sundhedsprofil. Derfor bliver godt 3.000 borgere i Brønderslev Kommune nu spurgt om, hvordan de har det. Det sker som led i den største landsdækkende undersøgelse af borgernes trivsel, sundhed og sygdom. Undersøgelsen er med til at udstikke kursen for kommunens sundhedstilbud.

Husk at svare

- Det er vigtigt, at alle borgere i Brønderslev kommune, der har fået spørgeskemaet, deltager i undersøgelsen.

- Når kommunen kender borgernes svar om deres trivsel, sundhed og sygdom, kan tilbuddene bedre målrettes de behov, som borgerne har, lyder det fra borgmester Mikael Klitgaard (V).

- Vi ved, at vi får flere og flere borgere med f.eks. kroniske sygdomme, og generelt stiger udgifterne til sundhedsområdet.

- Derfor er det meget vigtigt for os at vide, hvor vi skal sætte ind med de rigtige tilbud. Det kan sundhedsprofilen hjælpe os med, forklarer Mikael Klitgaard.

Region Nordjylland står i samarbejde med de 11 nordjyske kommuner for spørgeskemaundersøgelsen i Nordjylland. Samlet set får 37.600 nordjyske borgere mulighed for at svare på, hvordan det går.

77 spørgsmål

Spørgeskemaet indeholder 77 spørgsmål om borgerens sundhedstilstand - lige fra mad- og motionsvaner, sygdom, trivsel og tryghed til oplevelsen af lokalsamfundets tilbud og muligheder.

Svarer man på spørgeskemaet, har man mulighed for at vinde præmier i form af supergavekort. Hovedpræmien er et supergavekort på 6000 kr., hvilket skal være med til at fremme deltagelsen, da det har stor betydning for undersøgelsens resultater, at svarprocenten er høj.

De adspurgte borgere er tilfældigt udvalgt i alderen 16 år og opefter.

Borgerne kan svare via et link i deres e-Boks eller elektronisk ved hjælp af personlige koder, der udsendes sammen med invitationen til deltagelse i undersøgelsen.

Endeligt er der også mulighed for at indsende spørgeskemaet med brev.

Resultaterne af undersøgelsen i Nordjylland og resten af landet er klar i marts 2018.

Udvalgsformand Ole Jespersgaard (S) fra social- og sundhedsudvalget ser frem til, at udvalget får kortlagt borgernes sundhedsprofil:

- Det bliver en rapport, vi vil studere nøje.

- Jeg er personligt glad for, at sundhedsprofilen ikke udelukkende fokuserer på den fysiske sundhed, men også kortlægger borgernes trivsel, siger han.