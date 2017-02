BRØNDERSLEV: Menighedsrådet ved De4Kirker har efter samråd med provst og biskop, besluttet at genopslå stillingen som præst og provst med base i Tolstrup Præstegård med henblik på at få et bredere ansøgerfelt.

- Stillingen vil blive opslået 14. februar med udløb 6. marts, og som noget nyt har vi denne gang haft konsulentbistand til at finde egnede kandidater. Vi tror og håber det medfører at vi har en præst igen til sommer, siger formand for menighedsrådet ved De4Kirker.

Pastoratet omfatter kirkerne i Stenum, Tolstrup, Thise og Øster Hjermitslev.